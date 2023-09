Kjørte bil mens han var påvirket av narkotika

Den 63 år gamle mannen erkjente delvis straffskyld da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

9. mars i fjor, omkring klokken 12.50, kjørte han bil i Løkkeveien til tross for at han var påvirket av narkotiske tabletter tilsvarende en promille på over 1,2.

Han hadde da kjørt til butikken for å handle.

«Det var andre personer der som reagerte på kjøringen til tiltalte, også ved at han bl.a. tutet noe. Kjøringen og tilstanden til tiltalte var så påfallende at noen av de nevnte valgte å varsle politiet om kjøringen. Politiet kjørte til området og påtraff tiltalte idet han kom kjørende på Løkkeveien», heter det i dommen.

Det ble raskt konstatert at 63-åringen ikke hadde gyldig førerrett. En blodprøve viste også at han var påvirket av narkotiske tabletter.

2. september i fjor kjørte han en motorsykkel på Tasta til tross for at han var påvirket av narkotiske tabletter tilsvarende en promille på over 0,5.

Retten kom også til at han skulle dømmes for fire tilfeller av kjøring uten å ha gyldig førerkort, samt å ha oppbevart en uregistrert hagle på en stol i boligen sin.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på at 63-åringen tidligere er dømt for ruskjøring, og viste blant annet til at han mistet førerretten for alltid i 2014.

Denne gangen kom retten til at han skulle dømmes til ubetinget fengsel i 75 dager, samt en bot på 35.000 kroner. Han ble også idømt sperrefrist for erverv av førerrett i fem år.

