Hadde skjult etterforskning mot Vassbakk

Politiet hadde skjult etterforskning mot Johny Vassbakk i to og et halvt år før Johny Vassbakk ble pågrepet 1. september 2021.

I mars 2019 fikk politiet beskjed om at det var en Y-profil, l i en prøve kalt A-12-f, som kunne stamme fra Johny Vassbakk.

– I mars 2019 ble også etterforskningen rettet mot ham, sier Dag Uppheim, etterforskningsleder i Cold Case-enheten i Kripos da han forklarte seg i Gulating lagmannsrett tirsdag.

Ifølge Uppheim ble det lagt lokk på funnet slik at bare noen få i politiet visste om det.

Samtidig som DNA-treffet ble det ifølge Uppheim også iverksatt skjult etterforskning mot Vassbakk.

Blant annet var det snakk om hemmelig ransaking i hus, sjøbod og bobilen hans. I tillegg ble det utført et omfattende arbeid med å få speilet PC-en hans.

Spaning og avlytting

I tillegg ble det iverksatt spaning og avlytting av ham.

– På et tidspunkt erkjente vi at det er vanskelig å finne bevis for skyld og uskyld etter 25 år. Vi har ikke funnet noe som omhandler saken, sier Uppheim i sin forklaring.

Samtidig ble det jobbet videre med DNA-treffet der det ble foretatt flere analyser med ulike teknologier, samt at det ble foretatt en «second opinion» av prøvene.

Blant annet er det funnet en mutasjon i prøven som skiller Vassbakk fra de andre mannlige medlemmene av hans familie.

Uppheim brukte store deler av tirsdagen til å forklare seg om hva som er foretatt når det gjelder etterforskningen i Birgitte-saken. Han forklarte blant annet at politiet i en lang periode etter drapet har hatt et søkelys på menn med langt lyst hår. Dette fordi at det ble funnet slikt hår i hendene til Birgitte som de mente kunne være gjerningsmannens. I ettertid har disse vist seg å stamme fra Birgitte.

Vassbakk har opp gjennom årene vært én av flere politiet har hatt på listen over aktuelle gjerningsmenn, og har vært avhørt som vitne flere ganger i saken.

Saken fortsetter onsdag og da er det blant flere av venninnene til Birgitte Tengs som skal forklare seg for retten.

