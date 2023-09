Tengs-saken: – Tok kvelertak

Johny Vassbakk (52) fortsatte mandag sin forklaring. I den forbindelse med han blant annet spurt ut av statsadvokat Thale Thomseth.

Et av temaene er hendelse fra 1990 der Vassbakk senere ble dømt for vold mot en psykolog.

Ifølge Vassbakk dro han til Haugesund den 10. september 1990. I retten opplyste han at han fikk adressen til psykologen via en taxisjåfør han snakket med der. Etter å ha dratt hjem igjen, dro han på kvelden på nytt til det aktuelle stedet.

– Jeg gikk rett inn, tror jeg. Hun satt på sengekanten og leste i en bok. Så gikk vi inn i stuen. Jeg var litt oppjaget. Kom borti noe oppvask som ble knust. På et tidspunkt gikk jeg inn på toalettet. Jeg gikk inn på soverommet hennes og onanerte iført et skjørt. Hun kom inn og overrasket meg. Jeg rev en snor ut av en joggebukse. Jeg ville skremme henne for at hun ikke skulle anmelde meg, sa Vassbakk i retten.

Ifølge Vassbakk tok han snoren rundt halsen på henne.

– Hun slo meg i ansiktet, så røk snoren og jeg unnskyldte meg. Så ba hun meg om å kjøre hjem, sa Vassbakk.

Da saken var oppe i tingretten sa Vassbakk at dersom snoren ikke hadde røket og hun hadde slått til ham, så kunne det ha gått galt og hun kunne ha blitt kvalt.

Vassbakk ble også spurt ut om en rekke tilfeller av blotting, seksuelt krenkende atferd og tyverier av kvinneklær fra en rekke boliger i Skudeneshavn, Haugesund og Stavanger.

Saken fortsetter tirsdag og temaet som skal behandles er etterforskningsmaterialet i ulike epoker, alternative gjerningspersoner og hvordan etterforskningen har vært innrettet.

