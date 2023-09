Person døde etter å ha falt i vann i Sauda

– Varsling av pårørende pågår, så mer informasjon vil ikke bli gitt før i morgen, opplyser Sørvest politidistrikt lørdag kveld.

Det var klokken 17.43 lørdag at politiet fikk melding om at en person hadde falt i Svartavatnet nordøst i Sauda kommune. Svartavatnet er et regulert vannmagasin i Storelvvassdraget og kraftverket ble stanset under leteaksjonen.

Det ble igangsatt søk og dykkere fra Stavanger og Haugesund stasjon rykket ut. En drøy time etter den første meldingen opplyste politiet at en person var hentet opp av vannet og fløyet til sykehus.