Garasjebrann spredte seg til bolighus

Litt under en time etter at brannen startet, melder politiet at brannvesenet har fått kontroll på flammene og at det ikke er fare for videre spredning.

– En person skal ha fått i seg noe røyk og blir tilsett av helse på stedet. Det skal nå ikke være fare for videre spredning, opplyser Sørvest politidistrikt like før klokken 8 lørdag morgen.

Operasjonsleder Roger Litlatun sa til NTB i 07.30-tiden at nabohusene ble evakuert for sikkerhets skyld.

– Det brenner i en garasje, og det har spredd seg til et hus. Vi er på stedet, og brannvesenet er i gang med slukking. Vi evakuerer hus i nærheten så vi er sikre på at det ikke er noen der hvis brannen sprer seg videre, sa operasjonslederen.

Han sa videre at huset som brant var tomt og at ingen befant seg der da brannen spredte seg dit fra garasjen.

– Vi vet ikke årsaken, det er for tidlig, men det brenner godt i både garasjen og boligen nå, sa operasjonslederen.

Politiet ble varslet om brannen klokken 07.12 lørdag morgen.

