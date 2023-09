Kjørte for fort mens han var påvirket av narkotika.

Den 52 år gamle mannen fra Sandnes erkjente straffskyld for nesten samtlige forhold i tiltalen da han nylig møtte i Sandnes tinghus.

I perioden fra 17. mars 2021 fram til 15. februar 2023 har han kjørt bil ved sju anledninger til tross for at han var påvirket av diverse narkotika.

11. august 2021 kjørte han også bil i Finnfast. Her ble farten hans målt 69 kilometer i 60-sone. 22. september 2021 ble farten hans målt til 97 kilometer i timen i 80-sone på E 134.

2. mars i fjor målte politiet farten hans til 111 kilometer i timen i 70-sone på Ål. Også den 11. mars i fjor kjørte han for fort. Denne gangen ble farten hans målt til 83,7 kilometer i timen i 70-sone på Klepp.

16. november 2021 unnlot han også å stanse for politiet til tross for at det var gjort tegn om dette. I tillegg kom retten til at han skulle dømmes for uaktsom kjøring ved at han holdt høy hastighet og at han kjørte på venstre side av en midtdeler og på venstre side av en rundkjøring i forbindelse med denne episoden.

I formildende retning la retten vekt på at han hadde kommet med en uforbeholden tilståelse for forholdene han skulle dømmes for.

Retten la også vekt på at flere av forholdene var blitt gamle.

«Dette skal hensyntas under straffeutmålingen men også her bare i begrenset grad all den tid tiltalte jevnt og trutt har pådratt seg nye forhold», heter det i dommen.

Straffen ble ubetinget fengsel i sju måneder, samt en bot på 24.000 kroner.

Han mistet også førerretten i fem år og må avlegge full ny førerprøve for å denne tilbake.