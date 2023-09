Statsadvokat Nina Grande leste opp tiltalen for Johny Vassbakk. Lagdommer og administrator Jarle Golten Smørdal spurte om hvordan han stilte seg til denne.

– Ikke skyldig, svarte Vassbakk.

Den sju uker lange ankebehandlingen av Birgitte-saken startet tirsdag opp i Gulating lagmannsrett.

52 år gamle Vassbakk er tiltalt for å ha drept 17 år gamle Birgitte Tengs på og ved Gamle Sundvegen på Karmøy natt til 6. mai 1995.

I februar i år ble Vassbakk dømt i Haugaland og Sunnhordland tingrett til 17 års fengsel for drapet etter at man i forbindelse med at etterforskningen av drapet ble gjenopptatt i 2016 påviste DNA-et hans i en blodflekk på strømpebuksen Tengs hadde på seg da hun ble drept.

Vassbakk nektet også under tingrettsbehandlingen for å ha noe med drapet på Birgitte Tengs å gjøre.

Saken startet opp med aktoratets innledningsforedrag der statsadvokatene Nina Grande og Thale Thomseth byttet på å redegjøre for hvordan de ser for seg omrisset av saken og hva den tematisk skal handle om.

Ifølge Grande kjente ikke Birgitte Tengs og Johny Vassbakk hverandre og de hadde ingen felles venner. Når det gjaldt åstedet for drapet sa Grande at de ikke vet hvordan Birgitte kom dit.

– Hun kan gått hele eller deler av veien. Eller hun kan ha fått haik, men vi vet ikke når hun traff drapsmannen. Vi har funnet et DNA på strømpebuksen til Birgitte. Kan vi stole på treffet, kan dette trekkes til en spesiell person? Har vi funnet riktig person? Vi mener dette og kommer nærmere inn på det, sa Grande.

Blodig håndavtrykk

Også et blodig håndavtrykk kommer til å bli et sentralt tema under ankesaken. Undersøkelsen av det aktuelle håndavtrykket er det eneste nye etterforskningsskrittet som er gjort siden tingrettens behandling.

– Det er funnet spor i prøvene som stemmer overens med tiltaltes markører, sa aktor Nina Grande i sitt innledningsforedrag i Gulating lagmannsrett.

Etter behandlingen i tingretten ble strømpebuksen som Birgitte Tengs hadde på seg da hun ble drept, sendt til nye analyser hos det rettsmedisinske instituttet NFI i Nederland.

Aktor Grande sier at de foreløpige resultatene herfra viser at det er funnet svært små mengder mannlig DNA i prøvene, og at flertallet av markørene stemmer overens med tiltalte Johny Vassbakk.

Hun presiserer at de nye resultatene er under grensen for det som vanligvis analyseres, fordi mengdene DNA er så små, slik at det er fare for å ikke få gode nok resultater.

– Det er også funnet fra én til tre markører som ikke stemmer overens med tiltalte, men vi vet ikke om det er DNA fra andre personer. Mengdene er for små til å peke på andre personer, sier Grande.

Venter på endelig resultat

De endelige resultatene er ventet å bli klare innen en grundigere gjennomgang av funnene i slutten av denne måneden.

Aktoren er også klar på at det fortsatt er funnet av deler av Vassbakks DNA i prøven med navnet A-12-F, som var en sentral del av saken i tingretten, som er det viktigste beviset.

– Det er fortsatt det som er hovedbeviset, og som er det eneste som kan lede til domfellelse, sier hun.

Det er også gjort måling av Vassbakks hender.

– Men på grunn av for mange usikkerhetsmomenter kan vi verken bekrefte eller avkrefte at håndavtrykket stammer fra ham, sier medaktor Thale Thomseth.

Undersøkelsene ble gjort i mars i år. Ifølge Thomseth vil det være faglig uforsvarlig å identifisere og utelukke personer med basis i et slikt håndavtrykk. Hun understreket også at avtrykket er uten papillærlinjer, altså det som danner blant annet fingeravtrykk.

Saken fortsetter onsdag med forsvarernes innledningsforedrag. Vassbakk skal forklare seg torsdag og fortsetter mandag, da det er rettsfri fredag.

