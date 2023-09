Trailer kjørte rundt med defekte bremser

Kontrollen fant sted på Krossmoen kontrollstasjon ved E 39 på Helleland lørdag.

Resultatet av kontrollen var følgende:

Ett vogntog fører ble anmeldt på grunn av at han ikke stoppet for kontroll.

Én personbil fikk bruksforbud på grunn av manglende omregistrering.

Kjøre- og hviletidskontrollen avdekket brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene. Fem sjåfører ble kontrollert for kjøre- og hviletid på til sammen 140 førerdøgn. En sjåfør fikk gebyr på 2000 kroner og transportøren fikk et gebyr på 4000 kroner for overtredelse av ukentlig kjøring. Tre av sjåførene totalt fikk sju skriftlig advarsler grunnet kjøretid og manglende pauser.

Ett kjøretøy fikk bruksforbud grunnet dårlig sikt.

Ett kjøretøy fikk bruksforbud på grunn av at lasten ikke var forsvarlig / forskriftsmessig sikret. Lasten måtte sikres forsvarlig og i henhold til kravet før videre kjøring.

Den tekniske tilstandskontrollen avdekket mangel på to kjøretøy. Manglene gikk ut på defekte bremser, luftlekkasje, og defekt lys. Det ble gitt kontrollrapport/mangellapp med frist for utbedring av feilene.

Også søndag kveld ble det holdt en kontroll på Krossmoen kontrollstasjon.

Da var resultatet følgende:

Fire førere ble kontrollert for kjøre- og hviletid, på til sammen 84 førerdøgn. Det ble gitt fem advarsler på mindre alvorlige brudd på kjøre- og hviletid. Én fører fikk gebyr på 1000 kroner for SI-brudd på kjøre- og hviletid, og et firma fikk gebyr på 2000 kroner for samme brudd.

To lette kjøretøy ble stanset med utslag på ANPR. Det ene kjøretøyet var registrert på veivesenet, som midlertidig avskiltet, der ble skilt inndratt og et gebyr på 5000 kroner ble skrevet ut. Den andre føreren måtte fullføre omregistrering på kjøretøyet og fikk et gebyr på 500 kroner, før vedkommende kunne kjøre videre.

To kjøretøy fikk en utvidet bremsekontroll. Det ene kjøretøyet fikk en teknisk mangellapp med feil på bremseprestasjonen.

Fire kjøretøy fikk bruksforbud for mangelfull lastsikring, noe som måtte utbedres før videre kjøring.

Ett kjøretøy fikk bruksforbud for manglende leiekontrakt mellom eier av kjøretøy og transportør.

Ett kjøretøy måtte fjerne sikthindrende gjenstander ved frontrute før turen kunne fortsette.

Ett kjøretøy måtte smøre svingskive før videre kjøring.

To førere fikk et gebyr på 500 kroner for manglende vognkort

Én fører fikk et gebyr på 500 kroner for manglende medbrakt førerkort.

Ett kjøretøy manglet bombrikke avtale for tunge kjøretøy og fikk da et gebyr på 8000 kroner for forholdet.

Det ble skrevet ut teknisk mangel på dårlig bremsevirkning, dårlig prestasjon på parkbrems, manglende, feil med underkjøringshinder, skadet sikkerhetslås for svingskive, diverse lys, skade på dekk og feil på beltestrammer.

[ Ble anmeldt for å ha kjørt rundt med dette på tilhengeren ]