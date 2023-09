Ny runde i Tengs-saken

Det er satt av sju uker til ankesaken der Johny Vassbakk (52) er tiltalt for drapet på Birgitte Tengs. Saken starter opp tirsdag og skal etter planen være ferdig 20. oktober i år.

17 år gamle Birgitte Tengs ble drept på Karmøy 6. mai 1995. Hun var blitt tatt kvelertak på og blitt utsatt for massiv vold mot hodet. Ifølge obduksjonen døde jenta av hodeskadene hun var påført. Drapsofferets fetter ble to år etterpå pågrepet og senere tiltalt for drapet. Han ble dømt i Karmsund herredsrett (tingretten), men frikjent for straff i Gulating lagmannsrett i 1998. I en sivil straffesak ble han dagen etter frifinnelsen kjent skyldig og dømt til å betale erstatning til Birgitte Tengs’ foreldre. I november i fjor ble han endelig frikjent for erstatningskravet. I 2016 ble etterforskningen av Tengs-saken gjenopptatt. 1. september i 2021 pågrep politiet Vassbakk og siktet ham for drapet på Birgitte, etter at en del av hans DNA ble oppdaget i en blodflekk på strømpebuksen hun hadde på seg da hun ble drept.

Fengsel i 17 år

Påtalemyndighetens hovedbevis, og det eneste beviset som knytter Vassbakk til Tengs, er funn av deler av hans DNA i en blodflekk på strømpebuksen 17-åringen hadde på seg da hun ble drept. Da saken var oppe i Haugland og Sunnhordland tingrett kom en enstemmig rett til at dette beviset var avgjørende for saken og Vassbakk ble dømt til fengsel i 17 år. Han anket saken kort tid etterpå. Vassbakk har hele tiden nektet for å ha noe med drapet å gjøre, og sa i tingretten at han ikke kjenner til at han har møtt Tengs noen gang.

Når saken starter opp i Gulating lagmannsrett vil Vassbakks forsvarere, Stian Kristensen og Stian Trones Bråstein, på nytt så tvil om hovedbeviset.

– Det er DNA denne saken handler om. Det er også påtalemyndigheten klar på, og det er DNA-undersøkelsene som danner grunnlaget for tiltalen de har tatt ut, sier advokat Stian Kristensen til NTB.

Påtalemyndigheten mener at DNA-et må ha blitt avsatt under drapet, og tingretten kom fram til at de var enige. Forsvarerne og Vassbakk mener at DNA-et må ha blitt avsatt på en annen måte, for eksempel gjennom forurensing, et tilfeldig møte eller via en tredjeperson.

Ny sakkyndig

Forsvarerne har også fått 50.000 kroner av retten for å hente inn professor Ate Kloosterman ved Universitetet i Amsterdam, som er ekspert på bruk av DNA innen rettsmedisin.

– Han skal snakke om hva funnet av DNA kan fortelle. Om det må være knyttet opp mot det som har skjedd, eller om det kan være helt uskyldig. Samtidig skal han snakke om hvorfor DNA kan havne på steder der en person ikke har vært, og hvordan det kan transporteres, sier Kristensen til NTB.

Aktoratet består av statsadvokat Thale Thomseth og statsadvokat Nina Grande. Thomseth sier til NTB at feilkilder som oversmitting eller kontaminering er usannsynlig.

Lagdommer Jarle Golten Smørdal skal være rettens administrator i forbindelse med ankebehandlingen. Advokat Erik Lea og John Christian Elden er bistandsadvokater for foreldrene til Birgitte Tengs.

