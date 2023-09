Mann pågrepet for vold i Stavanger

De første opplysningene fra politiet tydet på at fornærmede var innlagt på sykehuset. Sørvest politidistrikt presiserer sent søndag kveld at åstedet var en bolig nær Stavanger sentrum.

– Mistenkte var i besittelse av kniv da han ble pågrepet nær sentrum av bevæpnet politi, tvitrer Sørvest politidistrikt.

– Det står ikke om livet, men han har kutt- og/eller sårskader, sier operasjonsleder Jøran Solheim til VG. Han sier skadeomfanget utover dette er ukjent.

Politiet fikk melding om hendelsen ved 18-tiden. De etterforsker saken og har blant annet avhørt flere vitner. Knivofferet er ikke avhørt, men det vil trolig skje mandag.

