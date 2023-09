Mann på jakt måtte hjelpes

Sent søndag kveld, i 23-tiden, fikk politiet melding fra en mann i 50-årene som hadde behov for hjelp. Mannen var våt og kald og trengte hjelp for å komme seg hjem etter at han hadde vært på jakt i området rundt Andersvatnet som ligger ved grensen til Agder fylke.

Norsk Folkehjelp Strand og Forsand ble kontaktet. I løpet av natten fikk de kontakt med mannen. Etter å ha fått varme klær begynte følget returen tilbake.

Klokken 06.30 melder Norsk Folkehjelp at de var kommet ned men mannen. Han hadde ikke behov for tilsyn av lege, og kunne kjøre hjem selv.

– Stor takk til Norsk Folkehjelp Strand og Forsand, skriver operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt på X, tidligere Twitter.