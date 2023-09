Tatt for ruskjøring og kjøring uten førerkort

Den 47 år gamle mannen fra Stavanger må møte i Sør-Rogaland tingrett, avdeling Sandnes tinghus 5. september i år.

29. september i fjor, omkring klokken 13.20 skal han ha kjørt bil i Sandnes til tross for at han var påvirket av narkotika. En blodprøve tatt av ham klokken 13.40 skal ha vist at han var påvirket tilvarende en promille på over 1,2.

3. mars i år, omkring klokken 14.20, skal han kjørt bil på Lura i Sandnes til tross for at han var påvirket av narkotika. En blodprøve tatt av ham klokken 15.25 skal ha vist at han var påvirket tilvarende en promille på over 1,2.

Også den 30. mars skal han ha kjørt bil mens han var påvirket av narkotika. Også denne gangen skal han ha vært påvirket tilvarende en promille på over 1,2.

Tiltalen lyder også på tre tilfeller av kjøring uten gyldig førerkort.

