Savnet mann funnet etter leteaksjon

Politiet iverksatte søndag leteaksjon etter en savnet mann (51). Savnede ble sist observert ved rundkjøringen på Braut lørdag ettermiddag.

– Et vitne som kjenner savnede, observerte han gående langs Jærvegen like sør for Bryne sentrum ca. klokken 18.00 lørdag, opplyser Sør-Vest politidistrikt på X (Twitter).

Etter tips fra en innbygger, ble savnede funnet gående langs FV44 sør for Varhaug.

Politiet fikk kontakt med savnede, og pårørende er informert.

