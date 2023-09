Mann tatt for kjøring med 2,63 i promille

Den 63 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse sa han nylig møtte i Stavanger tinghus.

1. juli i fjor, omkring klokken 13.50, kjørte han bil på Sola til tross for at han var påvirket av alkohol. En blodprøve tatt av ham klokken 14.30 samme dag viste at han hadde en promille på 0,76.

16. september i fjor, omkring klokken 16.06 var han på nytt ute og kjørte bil på Sola til tross for at han var påvirket av alkohol. En blodprøve tatt av ham klokken 16.55 viste en promille på 2,63.

Retten kom til at riktigheten av tilståelsen ble styrket av de øvrige opplysningene i saken. Dermed kom retten til at han forholdt seg som beskrevet i siktelsen og at han i det minste har handlet uaktsomt.

«Etter rettens vurdering kvalifiserer siktedes to kjøringer i utgangspunktet til en fengselsstraff på opp mot 45 dager. Det vises til at det ved begge kjøringene var utenforstående som reagerte på siktedes kjøreatferd og meldte fra til politiet», heter det i dommen.

Samtidig la retten også vekt på den svært høye promillen som 63-åringen hadde ved kjøringen 16. september i fjor, samt at han er dømt for ruskjøring tidligere.

Samtidig la retten noe vekt på 63-åringens uforbeholdne tilståelse samt at saken var blitt noe gammel.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes til fengsel i 36 dager som ble gjort betinget med en prøvetid på to år, med det særvilkår at han gjennomfører program mot ruspåvirket kjøring. Han ble også dømt til å betale en bot på 75.000 kroner og mistet førerretten i fem år.

