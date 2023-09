Mann skal ha hatt tyvegods hjemme hos seg

26. oktober må en 36 år gammel mann fra Sandnes møte i Sør-Rogaland tingrett.

Tiltalen lyder blant annet på heleri. Dette ved at han 31. mars i fjor skal ha hatt en kompressor hjemme hos seg til tross for at han skal ha visst at den var stjålet.

2. mai i fjor skal han ha oppbevart diverse verktøy, samt to griller og to høytrykksspylere som skal ha vært stjålet. 8. februar i år skal han også ha stjålet diverse ledninger fra en adresse i Sandnes. Denne dagen skal han også ha oppbevart 40,37 gram amfetamin og 66 narkotiske tabletter.

Han er også tiltalt for fem tilfeller av ruskjøring der han skal ha benyttet bil, motorsykkel og elsparkesykkel. Han skal også ha kjørt ved fem anledninger uten å ha gyldig førerrett.

2. mai i fjor skal han også ha oppbevart en batong hjemme hos seg.

[ Ble anmeldt for å ha kjørt rundt med dette på tilhengeren ]