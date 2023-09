Dette skjedde i natt: Kuttskader etter ruteknusing

Klokken 22.50 fikk politiet melding om at det ble utført skadeverk på dører og vinduer i boliger i Bjerkreimsgata i Stavanger. Politiet var raskt på stedet og fikk kontroll på mistenkte, en mann i 30-årene. Han var blodig og hadde kuttskader. Mistenkte ble pågrepet og innsatt i arrest etter at han var tilsett av lege. Han hadde knust 6 vinduer og en glassdør. Sak opprettet.





Klammeri med vakter

Rundt samme tid ble det meldt om ordensforstyrrelse på et utested på Skagenkaien i Stavanger. To menn i 40- og 50-årsalderen ble bortvist fra utestedet etter at de hadde vært i klammeri med vaktene på stedet.





Stygg i munnen på tog

Klokken 23.50 fikk politiet melding om slagsmål inne på et tog som sto på togstasjonen ved Mariero. Da politiet kom til stedet viste det seg at det ikke hadde vært slagsmål, men en mann som var ufin og stygg i munnen. Mannen i 20-årene hadde ikke kjøpt billett, og nektet å gå av toget. Han og den han var sammen med måtte til slutt gå av toget. Han ble bortvist fra stedet – og alle tog – fram til søndag klokken 08.00.





Dame slo vekter

Like over midnatt ble det meldt at en dame hadde slått til en vekter ved et utested i Stavanger. Damen i 30-årene var lite samarbeidsvillig og utagerte mot politiet. Hun hadde slått vekteren i ansiktet flere ganger, og ble innbrakt til arresten og anmeldt for forholdet.





Blandet seg i politiets arbeid

På samme tid ble en beruset mann i 30-årene innbrakt til arresten etter at han blandet seg inn i politiets arbeid og skapte problemer for patruljen. Han ble anmeldt for hindring av offentlig tjenestemann.





Vold mot vekter

Klokken 00.09 ble en mann i 20-årene anmeldt for vold mot en vekter på et utested i Stavanger etter at han slo han i ansiktet. Politiet foretok avhør av fornærmede og mistenkte. Mistenkte ble bortvist fra sentrum til søndag klokken 08.00. Sak opprettet.





Vinglet fram og tilbake

Klokken 01.40 kontrollerte en patrulje et kjøretøy på Lura etter at det hadde vinglet fram og tilbake i veibanen. Føreren, en mann i 30-årene, framsto påvirket og ble tatt med til legevakten for nødvendige prøver. Førerkortet ble beslaglagt, og sak opprettet.





Svidd mat utløste røyk

Klokken 02.37 fikk politiet melding om røykutvikling i et leilighetskompleks i Vistestølen på Randaberg. Nødetatene rykket ut til stedet, og det viste seg at det var matlaging og svidd mat som hadde utløst røyken. Det var imidlertid ingen brann, og heller ikke noen politisak.

