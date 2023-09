Slo bussjåfør etter at han hadde skrapet opp bilen sin

Den 35 år gamle mannen erkjente i utgangspunktet ikke straffskyld da han nylig møtte i Sør-Rogaland tingrett. Senere i rettssaken endret han dette til at voldsutøvelsen besto i at han hadde tatt tak i fornærmede og ikke at han slo fornærmede med knyttet hånd i ansiktet.

Retten kom imidlertid til at han hadde slått en bussjåfør i ansiktet med knyttet hånd.

Voldsepisoden fant sted 5. mai i år. 35-åringen mente at bussjåføren førte bussen over i tiltaltes kjørefelt, hvilket skal ha gjort at 35-åringen måtte legge bilen sin helt til høyre for å unngå kollisjon. Dette medførte at felgene på høyre side av bilen til tiltalte tok borti kantsteinen langs veien, samtidig som forskjerm, håndtak, sideskjørt og speil på bilens høyre side tok borti steinformasjon på siden av veien.

«Det er ikke uenighet om at tiltalte la bilen så langt til høyre i sitt kjørefelt at den fikk skader, men bussjåføren forklarte i retten at dette skjedde fordi tiltalte kom i for stor fart og ikke hadde kontroll på bilen. Ifølge bussjåføren var bussen ikke over i tiltaltes kjørefelt da skaden oppsto, og det var god klaring mellom bilene på dette tidspunktet. Bussjåføren forklarte i retten at bussen verken forårsaket ulykken eller hadde noe med den å gjøre. Av den grunn fortsatte han videre på ruten uten å stoppe, selv om han så at tiltaltes bil ble skrapet opp», heter det i dommen.

Da bussen kjørte videre snudde 35-åringen og kjørte etter den. På et tidspunkt kjørte han forbi den og la seg foran bussen slik at den ikke kom videre. 35-åringen signaliserte at bussjåføren skulle åpne døren, noe han ikke gjorde. I stedet åpnet han sidevinduet.

«Det er ingen tvil om at begge parter var oppjagede i den videre diskusjon og at det ble anvendt ufin munnbruk begge veier. Dette ledet fram til hendelsen som tiltalen dreier seg om», skriver Sør-Rogaland tingrett i dommen.

35-åringen ble i juni i år dømt til fengsel i to år og seks måneder, som ble gjort betinget på særvilkår om gjennomføring av narkotikaprogram med domstolskontroll med en prøvetid på tre år.

Dermed kom retten til at den nye, samlede straffen settes til fengsel i to år og sju måneder, som gjøres betinget på særvilkår om gjennomføring av narkotikaprogram med domstolskontroll med en prøvetid på tre år.

Han må også betale 3000 kroner i saksomkostninger.

