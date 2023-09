Kvinne tatt to ganger for promillekjøring på samme dag

Den 50 år gamle kvinnen erkjente delvis straffskyld da hun nylig møtte i Stavanger tinghus.

12. mars i fjor, omkring klokken 16.18, ble hun stoppet i en fartskontroll på Randabergveien i Stavanger. Dette etter at hun hadde kjørt i 62 kilometer i timen i 50-sone.

En politibetjent foretok i forbindelse med kontrollen en rutinemessig alkotest av kvinnen. Denne ga utsalg over tillatt alkoholkonsentrasjon. Hun ble derfor tatt med til Stavanger politistasjon for en blåseprøve som viste at hun hadde en promille på 1,12.

Senere samme kveld hadde politiet en kontroll på Randabergveien. En politibetjent kjente igjen 50-åringen, stoppet henne og tok en blåseprøve på henne.

En utåndingsprøve tatt av henne klokken 21.09 viste en alkoholkonsentrasjon på 0,28 milligram per liter luft, noe som tilsvarer en promille på 0,56.

«Når det gjelder det subjektive straffskyld for denne post vises til at tiltalte 4 timer tidligere hadde fått påvist alkoholkonsentrasjon i blodet. Tiltalte må etter rettens mening klart ha forstått at hun fremdeles kunne være påvirket av alkohol da hun begynte å kjøre for andre gang. Retten finner det klart bevist at tiltalte har utvist uaktsomhet med hensyn til alkoholpåvirkning også ved denne kjøringen», heter det i dommen.

I forbindelse med denne kjøringen kom retten til at hun skulle dømmes for kjøring uten gyldig førerkort.

Dermed kom retten til at hun skulle dømmes til betinget fengsel i 30 dager, samt 65.000 kroner i bot.

Hun mistet også førerretten i tre år og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.

[ Ble anmeldt for å ha kjørt rundt med dette på tilhengeren ]