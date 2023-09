Tatt med 2,06 i promille

Den 29 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

1. april i år, omkring klokken 03.30, kjørte han vil på E 39 ved Tasta til tross for at han var påvirket av alkohol.

En blodprøve tatt av ham viste en promille på 2,06. Kjøreturen endte med at han kjørte av veien og inn i et gjerde, noe som førte til store materielle skader på bilen og på gjerdet.

Retten kom til at riktigheten av tilståelsen ble styrket av de øvrige opplysningene i saken. Dermed ble det lagt til grunn at 34-åringen har forholdt seg som beskrevet i siktelsen og at han har handlet uaktsomt.

«Retten legger til grunn at risikoen for alvorlige trafikkhendelser øker betydelig ved promille over 1,5. En påvirkningsgrad på 2,06 promille tilsier dermed et betydelig risikopotensial. Siktede overtrådte veitrafikkloven § 3 i forbindelse med kjøringen, idet han kjørte av veien med betydelig materiell skade som følge. I formildende retning vises det til at kjøringen fant sted på en strekning og en tid på døgnet der det erfaringsmessig er lite trafikk. Videre vises det til at siktede har samarbeidet med politiet og gitt en uforbeholden tilståelse», heter det i dommen.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes til ubetinget fengsel i 21 dager, samt en bot på 35.000 kroner.

Han mistet også førerretten i tre år og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.

[ Ble anmeldt for å ha kjørt rundt med dette på tilhengeren ]