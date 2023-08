Like før klokken 18 onsdag ble det meldt om en trafikkulykke på motorveien, E39, like nord for avkjørselen til Løwenstrasse.

Det skal være kun være motorsykkelen som er involvert i ulykken, skriver Sør-Vest politidistrikt på X (tidligere Twitter).

Nødetatene er på vei til stedet.