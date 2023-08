Skal ha truet politiet med bensinbombe

Det er statsadvokat Asbjørn Eritsland som har tatt ut tiltale mot en 41 år gammel mann bosatt på Jæren.

2. juli i fjor, omkring klokken 03.00, skal han ha oppholdt seg på en adresse i Hå kommune. Da politiet skal ha kommet til stedet i forbindelse med et ordensoppdrag, skal han ha trukket fram en kniv og rettet denne mot flere politibetjenter. Etter at politibetjenten skal ha trukket seg tilbake skal han ha sagt at han hadde en bensinbombe og at denne ville eksplodere dersom politiet forsøkte å komme inn i leiligheten igjen. Han skal også ha sagt at han hadde skytevåpen og at han kom til å skyte alle.

Da han senere ble pågrepet og skulle visiteres skal han skallet to politibetjenter i hoderegionen. Ingen av disse ble skadet da de begge var iført hjelm.

41-åringen skal også antent flere sko og kastet disse ut i en felles korridor, slik at det oppsto mindre brann- og sotskader på vegg og gulv i korridoren.

Omkring klokken 01.45 samme natt skal han ha spilt høy musikk, til sjenanse for naboer, til tross for at han klokken 01.00 hadde fått pålegg om å skru av musikken til klokken 08.00.

På adressen skal han også oppbevart en skarp patron.

Saken skal opp i Sør-Rogaland tingrett, avdeling Sandnes tinghus 5. oktober i år.

Det er tatt forbehold om å legge ned påstand om inndragning av en kniv med slire, en hvit plastbeholder med antennelig væske og den skarpe patronen i forbindelse med at saken skal opp for retten.

