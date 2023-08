Kjørte ut på jorde og satte seg fast i en grøft

Den 42 år gamle kvinnen erkjente straffskyld da hun nylig møtte i Sandnes tinghus.

Om ettermiddagen/kvelden den 29. oktober i fjor var kvinnen hjemme hos seg selv sammen med kjæresten. I retten forklarte hun at hun drakk noe vin og at hun var sliten. Da kjæresten hadde gått tok hun noen tabletter. Disse hadde hun fått foreskrevet av en psykolog. Ifølge kvinnen hadde hun ikke brukt disse før og hun tok dem for å slappe av og sove.

Rundt klokken 22.00 satte hun seg i bilen og kjørte av gårde. Etter å ha kjørt i overkant av en kilometer, kjørte hun inn på et jorde der hun kjørte seg fast i en grøft. En nabo ble oppmerksom på kjøringen. Han gikk bort til henne, snakket med henne og hjalp henne etter en stund løs fra grøften. Hun snudde deretter og kjørte hjem igjen. Der kjørte hun inn i noen søppeldunker i gårdsrommet, før hun satte fra seg bilen. Naboen hadde fulgt etter henne, tok bilnøkkelen fra henne og kontaktet politiet.

Da politiet ville ta henne med til en rusmiddelundersøkelse motsatte hun seg dette. I forbindelse med at hun skulle settes i en cellebil sparket hun også en politistudent i leggen.

Dermed kom retten til at hun skulle dømmes for vold mot politibetjenten og for å ha kjørt bilen mens hun var påvirket tilsvarende en promille på over 1,2.

Straffen ble ubetinget fengsel i 36 dager og 27.000 kroner i bot.

Hun mistet også førerretten i to år og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.

[ Kjørte bil mens han var ruset på cannabis ]