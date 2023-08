Dømt for promille

Den 69 år mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

17. januar i år, omkring klokken 14.00, kjørte han bil i Hundvågtunnelen til tross for at han var påvirket av alkohol. En blodprøve tatt av ham samme dag klokken 15.20 viste en promille på 2,23.

I forbindelse med kjøringen var han ikke oppmerksom på avstanden til bilen foran seg. Dette førte til at han kjørte inn i den slik at den fikk en bulk i støtfangeren.

Retten kom til at riktigheten av tilståelsen ble styrket av de øvrige opplysninger i saken og viste til anmeldelsen og analyseresultat av blodprøver. Med det som bakgrunn fant retten det bevist at 69-åringen har forholdt seg som beskrevet i siktelsen og at han i det minste har handlet uaktsomt.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes til fengsel i 24 dage samt en bot på 129.600 kroner.

Når det gjaldt tap av førerretten la påtalemyndigheten ned påstand om at han skulle dømmes til tap av denne i tre år.

«Retten er enig med påtalemyndigheten i at det er grunnlag for en forlenget tapstid i denne saken, både på grunn av den høye promillen og fordi kjøringen medførte trafikkuhell. Siktede dømmes i denne forbindelse også for overtredelse av veitrafikkloven § 3. Selve trafikkulykken var ikke spesielt alvorlig, men retten anser det som skjerpende at den skjedde i en tunnel. Etter en samlet vurdering mener retten at en tapstid på 2 år og 9 måneder er tilstrekkelig for å ivareta hensynene til trafikksikkerhet og likebehandling», heter det i dommen.

Han må avlegge full ny førerprøve for å førerretten tilbake.

