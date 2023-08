Var så ruset at hun sovnet etter å ha krasjet

den 43 år gamle kvinnen kom med en uforbeholden tilståelse da hun nylig møtte i Sandnes tinghus.

17. september i fjor, omkring klokken 16.15 kjørte hun bil på Gauselveien til tross for at hun var påvirket av amfetamin, narkotiske tabletter og GHB. Hun hadde da kjørt bilen fra boligen sin i Gjesdal.

En blodprøve tatt av henne viste at hun var påvirket tilsvarende en promille på over 1,2.

«Siktede skal ha kjørt over i motsatt kjørefelt flere ganger og så vidt unngått front mot front ulykker flere ganger. Siktede skal også ha kjørt over en rundkjøring», heter det i dommen.

Retten viste også til at hun hadde kjørt over i motsatt kjørefelt og inn i en bil. Dette førte til at bilen fikk flere skraper langs siden, samt et punktert dekk.

«Utover dette vises det også til politiets beskrivelse av siktede på stedet, samt illustrasjonsmapper, hvor det framgår at siktede var så ruset at hun sovnet og at hun måtte fraktes til sykehus med ambulanse», skriver Sør-Rogaland tingrett i dommen.

I forbindelse med straffeutmålingen kom retten til at den skulle legge noe vekt på kvinnens uforbeholdne tilståelse og viste til at denne hadde hatt en prosessøkonomisk gevinst.

Dermed kom retten til at hun skulle dømmes til ubetinget fengsel i 33 dager, samt en bot på 35.000 kroner.

Retten kom også til at hun skulle miste førerretten i tre år, regnet fra den 17. september i fjor. Hun må avlegge full ny førerprøve for å få førerretten tilbake.

