Kjørte bil mens han var ruset på cannabis

Den 25 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

11. august i fjor, omkring klokken 13.15, kjørte han bil på Sola til tross for at han var påvirket av cannbis, tilsvarende en promille på over 0,5.

2. oktober i fjor, omkring klokken 12.25 kjørte han bil i Stavanger og også denne gangen var han påvirket av cannbis, tilsvarende en promille på over 0,5.

20. oktober i fjor, omkring klokken 13.40 ble han stoppet av politiet på Løkkeveien i Stavanger. En blodprøve tatt av klokken 13.54 viste at han var påvirket av cannabis tilsvarende en promille på over 0.2.

Ved de to siste kjøreturene kjørte han også bil uten å ha gyldig førerkort.

Straffen ble betinget fengsel i 17 dager og 8000 kroner i bot. Han mistet også førerretten i to år.

