Mann tatt for ruskjøring

Den 36 år gamle mannen erkjente straffskyld da han nylig møtte i Sandnes tinghus. 15. februar i år, omkring klokken 18.30, kjørte han bil i Jærvegen i Klepp til tross for at han var påvirket av narkotika.

En politiførstebetjent forklarte i retten at han stanset 36-åringen fordi han kom kjørende ut fra en adresse hvor politiførstebetjenten tidligere har stanset personer som har kjørt i ruspåvirket tilstand. Da politiførstebetjenten tok en spyttest av 36-åringen ga denne utslag på amfetamin. En blodprøve tatt av ham viste at han var påvirket av amfetamin tilsvarende en promille på over 0,5.

36-åringen hadde en forklaring på hvorfor det ble funnet amfetamin i blodet hans, men retten fant ikke denne troverdig.

«Da retten har kommet til at tiltalte har inntatt amfetamin og deretter ført bil, er det rettens klare vurdering at tiltalte i det minste har utvist uaktsomhet i forhold til påvirkningsgrad, og at han burde forstått at han var ruspåvirket ved kjøringen», heter det i dommen.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes til fengsel i 18 dager som ble gjort betinget med en prøvetid på to år, samt en bot på 32.000 kroner.

Han mistet også førerretten i ett år og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.

