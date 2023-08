Skal ha fått kvinne til å betale 460.000 kroner for noe hun aldri fikk

Det er politiadvokat Angjerd Kvernenes som har tatt ut tiltale mot en 52 år gammel mann.

Tiltalen lyder på grovt underslag. Dette fordi det er lagt vekt på at verdien av det underslåtte er betydelig.

I perioden fra 26. september til 26. november 2019, i egenskap i å være ansatt i et byggefirma og reell daglig leder i et annet byggefirma, skal han ha fått en kvinne til å forskuddsbetale 460.000 kroner til hans konto eller til en konto han disponerte under påskudd av at selskapet skulle levere et byggeprosjekt til henne.

Ifølge tiltalen ble pengene brukt til private formål.

Saken skal opp i Stavanger tinghus 12. september i år.

Det er tatt forbehold om å legge ned påstand om inndragning og erstatning til fornærmede.

