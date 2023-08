Kjørte bil mens hun var påvirket av GHB

Den 29 år gamle kvinnen erkjente ikke straffskyld da hun nylig møtte i Stavanger tinghus.

25. september i fjor, omkring klokken 21.45 kjørte hun fra Sandnes til Stavanger til tross for at hun var påvirket av diverse narkotiske stoffer. Under kjøreturen fikk politiets operasjonssentral melding om at en bil på Motorveien skulle ha vinglet og kjørt i høy hastighet. En politipatrulje dro til stedet kvinnen skulle til og traff på henne der. På bakgrunn av 29-åringens atferd, og at hun for øvrig framsto noe forvirret og pratet raskt, ble det tatt blåseprøve av henne som ikke ga utslag. Deretter ble det tatt en spyttprøve som ga utslag på amfetamin og kokain. Det ble deretter tatt blodprøve av henne som viste at hun var påvirket av amfetamin, tabletter og GHB tilsvarende en promille på over 1,2.

Også den 15. oktober i fjor, litt etter klokken 09.00 kjørte hun bil i Sandnes mens hun var påvirket av narkotika. En blodprøve tatt av henne klokken 11.10 viste at hun var påvirket av narkotika, narkotiske tabletter og GHB tilsvarende en promille på over 1,2.

Retten kom til at hun skulle dømmes til ubetinget fengsel i 36 dager, samt en bot på 36.000 kroner. Hun mistet også førerretten i fire år og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.

