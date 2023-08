Jobbet på helseinstitusjon og svindlet Nav

Den 35 år gamle kvinnen fra Sandnes erkjente delvis straffskyld da hun nylig møtte i Sandnes tinghus.

Ifølge tiltalen skal hun i perioden fra 18. mars 2020 til 21. mars 2021 skal hun ha oppgitt null timer på meldekortene hun sendte til Nav. Dette til tross for at hun jobbet 736,5 timer ved to helseinstitusjoner i distriktet.

Dette førte til at hun fikk utbetalt 118.552 kroner som hun ikke hadde krav på.

Kvinnen forklarte i retten at hun i starten av perioden trodde at hun kunne jobbe inntil 40 prosent og likevel ha krav på stønaden, men at hun burde ha lest informasjonen grundigere. Retten kom til at tvilen skulle komme 35-åringen til gode, og at hun skulle dømmes for grovt uaktsomt trygdebedrageri for denne perioden.

Når det gjelder perioden fra 09.11.2020 til 28.02.2021 har hun erkjent å ha handlet med vilje.

«Hun hadde forsett om uberettiget vinning. Forklaringen støttes av anmeldelsen, og særlig informasjon gitt tiltalte fra NAV. Hun straffes dermed for forsettlig trygdebedrageri for denne perioden for et beløp på 87.600 kroner. For denne perioden straffes hun også for forsettlig falsk forklaring», skriver Sør-Rogaland tingrett i dommen.

I formildende retning la retten vekt på hennes tilståelse og at hun har betalt deler av beløpet tilbake til Staten. Retten la også vekt på lang saksbehandlingstid.

Dermed kom retten til at hun skulle dømmes til 30 timer samfunnsstraff med en gjennomføringstid på 120 dager.

