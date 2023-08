Ferden endte med at han krasjet i autovernet

Den 53 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Sandnes tinghus. 2. november i fjor, omkring klokken 11.05, kjørte han bil i Sandnes til tross for at han var påvirket av alkohol.

Retten kom til at riktigheten av tilståelse ble styrket av de øvrige opplysningene i saken og viste blant annet til anmeldelsen, vitneforklaring og analyseresultat. Med det som bakgrunn kom retten til at 53-åringen har forholdt seg som beskrevet i siktelsen og at han har handlet uaktsomt.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes for å ha kjørt bil med en promille på 0,9.

Ifølge opplysninger i anmeldelsen vinglet bilen kraftig under kjøringen og krasjet i flere byggegjerder før 53-åringen krasjet i autovernet. Bakgrunnen for dette er at 53-åringen fikk helsemessige problemer.

«Sett hen til dette sammenholdt med opplysningene om graden av påvirkning mener retten derfor at sammenstøtet og kjøreatferden ikke kan tillegges skjerpende vekt i utmålingen. Det er likevel forbundet med høy risiko for alvorlige hendelser å kjøre bil i påvirket tilstand, og det er skjerpende at siktede hadde en passasjer i bilen. Allmennpreventive hensyn tilsier en streng reaksjon i saker som gjelder kjøring i påvirket tilstand», skriver Sør-Rogaland tingrett i dommen.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes til betinget fengsel i 18 dager, samt en bot på 35.000 kroner.

Han ble også fradømt førerretten i 20 måneder og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.

