Politihund fant tyv som gjemte seg bak en grill

Klokken 01.16 natt til fredag fikk politiet melding om et pågående innbrudd i en bod på en privat adresse i Bekkefaret i Stavanger.

Politiets hundepatrulje kom raskt til stedet.

– Hunden Balder fant gjerningsmannen på en terrasse et sted i nærheten, hvor han hadde gjemt seg bak en grill, opplyser operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt.

Gjerningsmannen hadde en pose med tyvegods og et brekkjern, ifølge politiet.

Tidligere, klokken 22.13, ble det også meldt om et pågående innbrudd i Kleppvegen på Sola. Her søkte politiet etter to-tre personer som skal ha vært inne på et inngjerdet område, skriver politiet på X (tidligere Twitter).