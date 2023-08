Først fikk han penger, men så ble han oppdaget da han på nytt forsøkte å svindle forsikringsselskapet

Den 41 år gamle mannen fra Stavanger kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

I perioden fra 22. desember i fjor til 2. januar i år i Stavanger, innga han tre uriktige skademeldinger til et forsikringsselskap.

22. desember i fjor innga han skademelding for å få dekket reiseutgifter under påskudd om at hans mor var syk. På bakgrunn av informasjonen han ga til forsikringsselskapet utbetalte de 22.770 kroner.

23. desember i fjor brukte han en bekjents reiseforsikring hos forsikringsselskapet til å melde inn et sykkeltyveri, uten at et slikt tyveri hadde funnet sted. På bakgrunn av informasjonen han ga til forsikringsselskapet utbetalte de 27.200 kroner til den bekjente, som han delte med 41-åringen.

2. januar i år innga han en skademelding om tyveri av en sykkel, uten at et slikt tyveri hadde funnet sted. Forsikringsselskapet utbetalte ikke erstatningen som følge av at selskapet oppdaget at det var samme dokumentasjon som var innsendt i forbindelse med skademeldingen fra 23. desember i fjor.

Retten kom til at riktigheten av tilståelsen ble styrket av de øvrige opplysninger i saken, herunder anmeldelsen. Med det som bakgrunn kom retten til at 41-åringen har forholdt seg som beskrevet i siktelsen, og at han har handlet med forsett om å oppnå økonomisk vinning.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på 41-åringen uforbeholdne tilståelse og at han har betalt tilbake beløpet.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes til ubetinget fengsel i 18 dager.

