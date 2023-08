Kvinne slått konkurs av Skatteetaten – hadde en gjeld på 829.213 kroner

Det var Skatteetaten som begjærte at en 45 år gammel kvinne fra Sandnes ble slått konkurs. Bakgrunnen for det var et krav på 829.213 kroner i skyldig skatt og avgifter med mer.

Ifølge kvinnen venter hun på at ektemannen skal få utbetalt penger fra utlandet og at hun skal låne penger av ham for betale kravet fra Skatteetaten.

Det første rettsmøtet angående konkursen ble holdt i Sandnes tinghus 4. august. Like før helgen ble det holdt et nytt rettsmøte.

«Skyldner har ikke foretatt noen innbetaling på gjelden i løpet av utsettelsesperioden på 2 uker. Det legges videre vekt på at hun i rettsmøte den 4. august fikk innvilget 2 ukers utsettelse. Det framgår av konkursloven § 71 at utsettelser som hovedregel skal være en uke. Retten har på denne bakgrunn ikke funnet at skyldner med tilstrekkelig sannsynlighet har bevist at hun ikke er insolvent. Retten finner at vilkårene for konkursåpning er til stede etter presumpsjonsregelen i KKL. § 62», heter det i kjennelsen.

Advokat Håkon Halvorsen er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 13. oktober.

