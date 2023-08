Den 47 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han møtte i Stavanger tinghus. 19. februar i år, omkring klokken 03.10 kjørte han bil på Mariero til tross for at han var påvirket av alkohol. En blodprøve tatt av ham klokken 03.48 viste en at han hadde 1,64 i promille.

Ifølge tiltalen tilpasset han ikke farten ut fra omgivelsene, noe som førte til at han mistet kontroll på bilen. Som følge av dette kjørte han over i bussfeltet før han deretter kjørte bilen fast på midtrabatten.

«Ved kjøringen den 19. februar 2023 tilsier den høye promillen i seg selv et betydelig risikopotensial. Det framgår av anmeldelsen at siktede framsto som ruspåvirket overfor politipatruljen. Siktede hadde kjørt bil i på nattetid, noe som krever ekstra varsomhet i trafikken. I anmeldelsen framgår det også at det hadde snødd tett og lenge forut den aktuelle natten, og at veien var delvis snølagt. Kjøringen endte med et trafikkuhell, noe som underbygger den risikoen siktede utgjorde overfor andre trafikanter. At siktede hadde tenkt å kjøre helt hjem til seg selv – bortimot to mil – den aktuelle natten, er også skjerpende», heter det i dommen.

Samtidig kom retten til at han skulle få noe strafferabatt for å ha kommet med en uforbeholden tilståelse.

Straffen ble ubetinget fengsel i 21 dager, samt en bot på 75.000 kroner. Han mistet også førerretten i to år og seks måneder og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.

