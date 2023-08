Skal ha tilbudt politibetjenter flere tusen kroner for å få førerkortet tilbake

21. september i år må en 61 år gammel mann møte i Sandnes tinghus tiltalt for promillekjøring.

10. februar i år, omkring klokken 18.25 skal han ha kjørt bil i Sandnes til tross for at han var påvirket av alkohol.

En blodprøve tatt av ham klokken 19.30 skal ha vist en promille på 1,36.

I forbindelse med at han ble stoppet av politiet skal han tilbudt to politibetjenter flere tusen kroner om de lot ham gå, ha ham tilbake førerkortet og ikke tok ham med til legevakten for blodprøvetaking.

I forbindelse med at saken skal opp for retten er det tatt forbehold om å legge ned påstand om tap av førerretten.

