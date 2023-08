Kolliderte - tatt for promillekjøring

Den 49 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Sandnes tinghus.

6. oktober i fjor, omkring klokken 12.00, kjørte han bil på Jæren til tross for at han var påvirket av alkohol og narkotiske tabletter.

En blodprøve tatt av klokken 13.28 viste at han hadde en alkoholpromille på 1,78 i tillegg til påvirkningen av tabletter.

Kjøringen fant også sted uten at 49-åringen hadde gyldig førerkort.

«I denne sak skal siktede dømmes for å ha kjørt med en påvirkning av alkohol over 1,7 i promille. Siktedes påvirkningsgrad er isolert sett et svært betydelig faremomentet, noe som er straffeskjerpende. Videre førte siktedes kjøring til at siktede kolliderte med en annen bil. Ulykken kunne ført til en alvorlig personskade, noe som er straffeskjerpende», heter det i dommen.

Retten la i skjerpende retning vekt på at 49-åringen tidligere er dømt for ruskjøring. Samtidig fikk han noe rabatt for å ha kommet med en uforbeholden tilståelse.

«Erkjennelsen har først og fremst medført en prosessøkonomisk gevinst idet siktede ble tatt av politiet etter å ha forårsaket en trafikkulykke. Retten finner at siktedes skylderkjennelse bør medføre et fradrag i straffen i sjiktet 10 til 15 prosent. Retten mener at også at den samlede saksbehandlingstiden skal tillegges noe formildende vekt», heter det i dommen.

Dermed ble straffen ubetinget fengsel i 36 dager og 22.000 kroner i bot.

Han fikk og fire års sperrefrist for erverv av førerrett.

[ Lastebil stanset ikke for kontroll – måtte be om hjelp fra politiet ]