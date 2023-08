Kjørte for fort to ganger på samme kveld

Den 21 år gamle mannen erkjente skyld for de faktiske forhold, men ikke subjektiv skyld da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

17. november i fjor, omkring klokken 22.35, kjørte han bil i Ryfylketunnelen i retning Solbakk. Her ble gjennomsnittsfarten hans målt til 104 kilometer i timen til tross for at fartsgrensen på stedet er 80 kilometer i timen.

Omkring klokken 23.55 samme kveld kjørte han tilbake mot Stavanger. Denne gangen ble gjennomsnittsfarten hans målt til 133 kilometer i timen.

«Tiltalte har imidlertid oppgitt at han mener at speedometeret var feil og at han ikke var klar over at dette var feil. Videre oppdaget han heller ikke at det kom noe lys fra fotoboksene, slik at han der og da ikke var umiddelbart klar over at han var tatt i fotobokser for å ha kjørt for fort. Hva gjelder speedometeret, har han i retten ikke angitt spesifikt om hva som var feil med det, utover at det har vist feil fart», skriver Sør-Rogaland tingrett i dommen.

Retten viste blant annet til at da bilen hans ble EU-godkjent omkring en måned før kjøringen ble det ikke oppdaget noen feil på speedometeret – og at forklaringen hans om feilen på dette ikke var troverdig.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes for to fartsovertredelser. Straffen ble samfunnsstraff i 36 timer med en gjennomføringstid på 90 dager. Han mistet også førerretten i ti måneder og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.

Han ble også dømt til å betale 3000 kroner i saksomkostninger.

