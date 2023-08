Tatt for promille – må betale 180.000 kroner

Den 50 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Sandnes tinghus.

1. april i år, omkring klokken 15.25, kjørte han bil i Breigata i Stavanger til tross for at han var påvirket av alkohol. En blodprøve tatt av ham klokken 16.41 viste en promille på 2,93.

«Blodprøve tatt av siktede om lag en time etter kjøringen viste en alkoholkonsentrasjon i blodet på 2,93 promille. Dette er en særdeles høy påvirkningsgrad, noe som er klart straffeskjerpende. Det er også straffeskjerpende at siktedes kjøring framsto som farlig og at det oppsto flere trafikkfarlige situasjoner før siktede ble stanset. Retten legger også vekt på at siktede framsto som ruspåvirket overfor patruljen og at kjøringen fant sted i et område og et tidspunkt hvor det erfaringsmessig er en del myke trafikanter, noe som økte skaderisikoen. Det er etter rettens syn også straffeskjerpende at siktede hadde med seg et barn i bilen og dermed utsatte barnet for en betydelig risiko», heter det i dommen.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes til ubetinget fengsel i 28 dager. Når det gjaldt botens størrelse viste retten til at 50-åringen har en betydelig inntekt og kom til at boten skjønnsmessig skulle fastsettes til 180.000 kroner.

Han mistet også førerretten i tre år og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.

