Stanset ikke for kontroll - ble innhentet og anmeldt

Kontrollen fant sted ved Krossmoen kontrollstasjon ved E 39 på Helleland torsdag kveld.

Resultatet av kontrollen var følgende:

Én traktor ble påtruffet på Krossmoveien med last på frontlasteren Dette dekket lyset på traktoren og fører fikk 2000 kroner i gebyr for dette samt bruksforbud for å bruke lasteredskap som lastebærer.

Én fører hadde feil på kjøre/hviletid, fører fikk 1000 kroner i gebyr og foretaket fikk 2000 kroner for dette bruddet.

Én lastebil ble for bred slik lasten var lastet. Dette måtte ordnes det slik den kom innenfor lovlig bredde før videre kjøring.

Ett foretak fikk 8000 kroner for manglende bombrikke.

Ett foretak må rette opp registreringsnummer på bombrikke etter å ha skiftet registreringsnummer, og fikk pålegg om å rette dette opp.

To lastebiler hadde avrenning av fiskevann, og fikk bruksforbud fram til det dette hadde opphørt.

Én personbil må vises til Statens vegvesen for full teknisk kontroll. Ifølge Statens vegvesen var denne senket, hadde ombygget eksos, sotet lys, lys i blinklys, feil felger med mer.

To lastebiler hadde feil på lastesikring, noe som måtte rettes opp før videre kjøring.

Én varebil og en personbil ble avskiltet på grunn av manglende periodisk kjøretøykontroll.

To lastebiler fikk teknisk mangelapp.

Én lastebil var merket som spesialtransport til tross for den ikke var det. Denne fikk pålegg om å rette opp i dette.

Én fører fikk bruksforbud for sikthindrende gjenstander.

Én personbil fikk et gebyr på 1000 kroner for å ha kjørt med piggdekk.

Én lastebil stoppet ikke for skiltet kontroll, denne ble innhentet av Statens vegvesen og tatt med tilbake til kontrollplassen. Fører ble anmeldt til politiet som en følge av dette.

Også på dagtid ble det holdt en kontroll på Krossmoen kontrollstasjon.

Da var resultatet følgende:

Fem førere ble kontrollert for kjøre- og hviletid, på til sammen 140 førerdøgn. Det ble gitt ti advarsler på mindre alvorlige brudd på kjøre- og hviletid. Én fører fikk et gebyr på 3000 kroner for SI brudd på kjøre- og hviletid, og firma fikk gebyr på 6000 kroner for samme brudd. Én fører ble anmeldt på stedet for VSI brudd, i samarbeid med Egersund politistasjon for alvorlig brudd på kjøre- og hviletid.

Ett lett kjøretøy ble stanset med utslag på ANPR. Kjøretøyet var registrert på veivesenet, som midlertidig avskiltet. Det ble avskiltet på stedet. Fører fikk et gebyr på 5000 kroner for forholdet.

Fire kjøretøy fikk en utvidet bremsekontroll. Det ene kjøretøyet fikk en teknisk mangellapp med feil på bremseprestasjon.

Ti kjøretøy fikk bruksforbud for mangelfull lastsikring. Dette ble utbedret før videre kjøring.

To kjøretøy fikk en utvidet ADR kontroll. Her var det mangler med lastsikringen og ved sikkerhetsutstyr, som skal medbringes ved transport av farlig avfall.

Det ble skrevet ut teknisk mangel på dårlig bremsevirkning, dårlig prestasjon på parkbrems, dårlig preget skilt, løst skilt, løs baklykt, mangel med lys, skade på sidehinder og skade på dekk.

