Skallet til mann fordi han ikke fikk betalt for reparasjon av bil

Den 30 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Sandnes tinghus.

2. november i fjor, omkring klokken 19.00, skallet han en mann i ansiktet slik at vedkommende brakk nesen.

Retten kom til at riktigheten av mannen tilståelse ble styrket av de øvrige opplysninger i saken. Med det som bakgrunn fant retten det bevist at 30-åringen hadde forholdt seg som beskrevet i siktelsen.

«Handlingen er også forsettlig. Siktede har skallet mot ansiktet til fornærmede med viten og vilje, og har derved handlet med bevissthet om at en slik handling mest sannsynlig ville påføre fornærmede en kroppsskade», heter det i dommen.

Retten kom til at volden var uprovosert.

«Siktedes opptreden må forstås på bakgrunn av at han mente seg berettiget til betaling fra fornærmede som følge av at han tidligere hadde reparert bilen hans. Selv om siktede den aktuelle dagen oppsøkte fornærmede for å få ham til å betale og det oppsto den situasjonen på trappen som siktede har forklart seg om, forelå det imidlertid ikke noe som kan berettige en voldshandling som den han nå skal domfelles for. Siktede vurderes ikke å ha vært i berettiget harme», heter det i dommen.

I formildende retning kom retten til at den skulle legge vekt på hans uforbeholdne tilståelse, samt at saken var blitt gammel uten at 30-åringen kan lastes for dette.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes til ubetinget fengsel i 90 dager.

