Tok førerkortet til mann etter kollisjon

Det var påtalemyndigheten som har bedt om rettens kjennelse for midlertidig tilbakekall av føreretten og beslag av førerkort til en 42 år gammel mann.

42-åringen møtte ikke til rettsmøtet som nylig ble holdt i Stavanger tinghus. Bakgrunnen for førerkortbeslaget er at 43-åringen skal ha kollidert med en moped mens han kjørte en varebil i Oslo 4. juli i år.

Retten mente at det er skjellig grunn til mistanke om at siktede har begått en straffbar handling som kan medføre tap av førerretten. Ved den vurderingen la retten lagt vekt på beskrivelsen i anmeldelsen, hvor det blant annet framgår at ulykken skjedde da 42-åringen skulle svinge inn i St. Olavs gate fra et parkeringshus. Ifølge kjennelsen hadde han vikeplikt, og han traff en moped som kom kjørende på forkjørsvei.

Retten mente at dette ble underbygget av vitneforklaring og hans egen forklaring hvor han erkjenner straffskyld for forholdet.

«Påtalemyndigheten har ikke opplyst når de regner med at saken vil bli avgjort, men retten antar at saken burde la seg iretteføre i løpet av høsten. Påtalemyndigheten har videre opplyst at siktede ved en eventuell domfellelse må regne med at førerkortet blir inndratt i minst tre måneder», heter det i kjennelsen.

Dermed kom retten til at påtalemyndigheten kan midlertidig tilbakekalle førerretten og beslaglegge førerkortet til 42-åringen, inntil saken mot ham er endelig avgjort, men ikke ut over den 4. oktober i år.

[ Fikk ikke kjøre videre med denne bilen ]