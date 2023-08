Mann omsatte fem kilo hasj

Den 38 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

I perioden fra mai 2021 fram til 4. oktober 2021 oppbevarte han og omsatte fem kilo hasj, samt 1000 valium tabletter og 35 ecstasy tabletter.

I samme periode hadde han også 150 gram kokain som var til eget bruk.

«Riktigheten av tilståelsen styrkes av de øvrige opplysninger i saken, herunder rapporter om ransaking og bilder funnet på hans mobil. Det ble blant annet funnet digitale vekter, som ofte brukes i forbindelse med kjøp og salg av narkotika. Videre viser bilder på hans mobil narkotika, som han selv har forklart seg om», heter det i dommen.

Dermed kom retten til at han hadde forholdt seg som beskrevet i siktelsen, og at han har handlet forsettlig.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på mannens uforbeholdne tilståelse.

«Retten mener at tilståelsen har hatt noe større betydning enn rent prosessøkonomisk. Selv om tiltalte først forklarte seg etter at han hadde fått innsyn i sakens dokumenter, herunder beslagene, erkjente han befatningen med stoffet, samt at han hadde videresolgt alt bortsett fra kokainen. Slik retten ser det, har han derfor forklart seg om noe mer enn det sakens øvrige bevis alene gir dekning for», heter det i dommen.

Retten la også vekt på at saken var blitt noe gammel.

Dermed ble straffen fengsel i ett år og åtte måneder der han får fradrag for 55 dager i varetekt.

