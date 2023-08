Ble anmeldt for å ha kjørt med denne tilhengeren

Kontrollen fant sted på Krossmoen kontrollstasjon ved E 39 på Helleland onsdag kveld.

Resultatet av kontrollen var følgende:

Tre kjøretøy fikk bruksforbud på grunn av sikthindrende gjenstander.

Ett kjøretøy fikk overlastgebyr på 3350 kroner.

Ett kjøretøy fikk 3000 kroner i gebyr for feil bruk av skilt.

Én semitrailer fikk bruksforbud for å ha for tung last på semitralle i forhold til trekkbil.

Ett foretak fikk 8000 kroner i gebyr for manglende bombrikke

Én personbil var elektronisk avregistrert. Føreren fikk 5000 kroner i gebyr for dette og bilen ble avskiltet.

To personbiler ble avskiltet på grunn av manglende periodisk kjøretøykontroll

Én spesialtransport hadde feil merking.

To lastebiler måtte sikre lasten bedre før videre kjøring.

Én personbil med tilhenger ble observert kjørende uten lys og skilt bak på tilhengeren. Føreren ble anmeldt for å ikke ha lys på tilhengeren og fikk 3000 kroner i gebyr for kjøring uten skilt.

Også på dagtid onsdag ble det holdt en kontroll på Krossmoen kontrollstasjon.

Da var resultatet følgende:

Fire førere ble kontrollert for kjøre- og hviletid, på til sammen 75 førerdøgn. Det ble gitt tre advarsler på mindre alvorlige brudd på kjøre- og hviletid.

To kjøretøy fikk bruksforbud for sikthindrende gjenstander i og ved frontrute. Førerne måtte rydde opp i forholdene før videre kjøring.

To lette kjøretøy ble stanset med utslag på ANPR. Begge var registrert som midlertidig avskiltet og begge kjøretøy ble avskiltet på stedet. Førerne fikk hver sitt gebyr på 5000 kroner for forholdet.

Fire kjøretøy fikk en utvidet bremsekontroll. Det ene kjøretøyet fikk en teknisk mangellapp med feil på bremseprestasjonen.

Fire kjøretøy fikk bruksforbud for mangelfull lastsikring, noe som måtte utbedres før videre kjøring.

Det ble skrevet ut teknisk mangel på dårlig bremsevirkning, dårlig prestasjon på parkbrems, manglende foring i stabilisatorstag, feil på skilt og feil på underkjøringshinder.

[ Lastebil stanset ikke for kontroll – måtte be om hjelp fra politiet ]