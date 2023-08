Lastebil stanset ikke for kontroll – måtte be om hjelp fra politiet

Kontrollen fant sted på Krossmoen kontrollstasjon ved E 39 på Helleland tirsdag kveld.

Resultatet av kontrollen var følgende:

Én varebil hadde dårlig lastesikring, var for tung og måtte laste av og sikre lasten før videre kjøring.

En personbil var elektronisk avregistrert. Denne ble avskiltet og føreren fikk 5000 kroner i gebyr for dette.

To lastebiler manglet bombrikke. Her fikk foretak 8000 kroner hver i gebyr.

Én fører fikk 500 kroner i dokumentgebyr.

To lastebiler hadde avrenning av fiskevann og måtte stå fram til avrenningen hadde sluttet.

Én lastebil stoppet ikke for skiltet kontroll. Dermed måtte Statens vegvesen be om hjelp av politiet som stoppet lastebilen ved den gamle bomstasjonen på Figgjo på ved E 39. Lastebilen ble snudd og tatt med tilbake til Krossmoen kontrollplass. Føreren ble anmeldt for dette forholdet.

To personbiler var begjært avskiltet, disse klarte å ordne forhold på plassen og fikk kjøre videre.

To lastebiler fikk teknisk mangel på feil med lys.

Også på dagtid tirsdag ble det holdt en kontroll på Krossmoen kontrollstasjon.

Da var resultatet følgende:

Tre førere ble kontrollert for kjøre- og hviletid, på til sammen 84 førerdøgn. Det ble gitt fire advarsler på mindre alvorlige brudd på kjøre- og hviletid. I tillegg fikk to førere og to foretak gebyrer.

To lette kjøretøy ble stanset med utslag på ANPR. Begge kjøretøyet manglet gyldig periodisk kjøretøykontroll, og ble avskiltet på stedet.

To kjøretøy fikk en utvidet bremsekontroll. Det ene kjøretøyet fikk en teknisk mangellapp med feil på bremseprestasjonen.

To kjøretøy fikk bruksforbud for mangelfull lastsikring. Dette ble utbedret før videre kjøring.

Én fører ble anmeldt for manglende førerrett.

Én fører fikk kjøreforbud og et gebyr 5000 kroner for ikke å ha fornyet førerretten for klasse CE. Transporten fikk fortsette med ny sjåfør.

Én semitrailer fikk bruksforbud for å ikke ha smurt svingskiven.

Det ble skrevet ut teknisk mangel på dårlig bremsevirkning, mangel på brems, dårlig prestasjon på parkbrems, luftlekkasje og løs feste til aksel.

