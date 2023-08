Far skal ha helt bøtte med vann på datteren som lå i sengen

Det er statsadvokat Tore Kulstad som har tatt ut tiltale mot en mann fra Jæren.

I perioden fra 2017 til september 2021 skal han utsatt datteren for jevnlig fysisk og psykisk mishandling.

Dette ved at han flere ganger skal ha kløpet henne i kroppen og/eller i øret. Han skal også ved flere anledninger tatt henne hardt i armen og/eller dratt henne i armen.

Ved en anledning i 2020 skal ignorert/oversett henne i en uke.

Ved en anledning i august 2021 skal han tatt seg inn på soverommet hennes etter at hun hadde lagt seg. Der skal han ha helt vann fra en bøtte over henne i sengen.

I september 2021 skal han gått inn på soverommet hennes og sagt at han hatet henne, krevd at hun sto opp og tatt tak i leggen hennes og dratt henne ned på gulvet. Han skal også ha tatt en blomsterpotte og kastet denne i gulvet foran henne, slik at den knuste.

Han skal også ved flere anledninger ha opptrådt utagerende, aggressivt og skremmende overfor henne, blant annet ved høylytt kjefting og ved å ødelegge hennes og/eller de andre barnas leker i deres påsyn.

Ifølge tiltalen skal han også ha kommet med flere nedsettende kommentarer til henne.

Tiltalen lyder også på at han skal i den samme perioden skal ha utsatt sønnen for fysisk og psykisk mishandling.

Det er satt av tre dager til saken som skal opp i Sandnes tinghus 4. oktober i år. Eventuelle krav om erstatning vil bli framsatt av de fornærmedes bistandsadvokat.

[ Fikk ikke kjøre videre med denne bilen ]