Politiet vil ta 199.600 kroner fra mann

Det er statsadvokat Folke Åmlid som har tatt ut tiltale mot en 41 år gammel mann fra Sandnes.

Tiltalen lyder på grov narkotikaforbrytelse der det særlig er lagt vekt på hva slags stoff det gjelder og mengden.

Bakgrunnen for det er at han 15. mars i fjor, omkring klokken 19.00 skal hatt narkotika på to adresser i Sandnes. Ifølge tiltalen er det snakk 8920 narkotiske tabletter, 1,8 kilo hasj, 641 ecstasytabletter og ti gram amfetamin.

Den aktuelle dagen skal han også ha gått rundt med en pistol i ryggsekken sin. Saken skal opp i Sandnes tinghus 29. september i år. I den forbindelse er det tatt forbehold om å legge ned påstand om inndragning av pistolen. Det er også tatt forbehold om utvidet inndragning av 199.600 kroner og 10 euro til fordel for Staten.

[ Fikk ikke kjøre videre med denne bilen ]