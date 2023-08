MC totalskadd etter ulykke

Klokken 1.30, natt til mandag, melder politiet at de rykket ut til en trafikkulykke på E39 ved Finnestad i Stavanger.

Det er snakk om en singel ulykke med MC. Føreren framstår ok, men har mulig knekt en finger, melder politiet på stedet. MCen er totalskadd.

Senere oppdaterer politiet: MC-føreren har ikke gyldig førerkort, og mistenkes for kjøring i ruspåvirket tilstand. I tillegg mistenker politiet at høy fart har hatt påvirkning til velt. Et gjerde har blitt påført mindre skader i forbindelse med ulykken.

Politiet oppretter sak.

Flere mistenkes for ruskjøring

Det var ikke bare MC-føreren som er mistenkt for kjøring i ruspåvirket tilstand søndag kveld.

Klokken 20.19 ble en bil stoppet i Prestheiveien i Sandnes. Politipatruljen mistenkte at føreren kjørte i ruspåvirket tilstand. Blodprøver ble tatt, føreren ble avhørt og politiet har opprettet sak.

Noen timer tidligere, klokken 16.06, fikk politiet melding om en bil som kjørte i Byhaugtunnelen med punktert dekk. På bakgrunn av meldinger ble bilen stoppet av politiet i Kvernevikveien ved Endrestø. Fører blåste over lovlig verdi i alkometer. Blodprøver ble tatt, førerkortet ble beslaglagt og politiet opprettet sak.