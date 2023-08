Husket ikke noe etter at han forlot utested

Den 36 år gamle mannen erkjente ikke straffskyld da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

Retten la til grunn at 36-åringen var ute i Stavanger sentrum natt til tirsdag 12. juli i fjor, etter å ha drukket betydelige mengder alkohol hjemme. Etter at han først hadde vært på et utested på Skagenkaien var han omkring klokken 01.30 på Torget i Stavanger. Der oppsøkte han tre personer som satt ved noen utebord, deriblant fornærmede. Ingen av de tre personene kjente 36-åringen fra før.

36-åringen opptrådte aggressivt mot fornærmede, og slo etter kort tid til ham på kjeven med knyttet hånd, slik at fornærmede falt bakover. Over en periode på omkring halvannet minutt etter dette slo og forsøkte 36-åringen å slå fornærmede flere ganger i ansiktet med knyttet hånd. Fornærmede slo ikke tilbake, men dyttet 36-åringen flere ganger bort, og fikk lagt ham i bakken ved å ta tak i hans klær. Slagene var ikke veldig harde, men påførte fornærmede noe smerte og rødhet på kinnet.

Da en politipatrulje kom til stedet ble han pågrepet. I forbindelse med at han skulle settes i arresten spyttet han også en politibetjent i ansiktet.

36-åringen har forklart for politiet og for retten forklart at han ikke husker noe fra hendelsesforløpet etter at han forlot utestedet.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på at saken var blitt noe gammel uten at 36-åringen kunne lastes for dette.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes til fengsel i 50 dager, samt 5000 kroner i saksomkostninger.

