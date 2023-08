Villmannskjørte på E 39 med motorsykkel

Den 18 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

27. juni i år, omkring klokken 10.50, kjørte han motorsykkel på E 39 ved Kvadrat.

I forbindelse med at politiet skulle kontrollere han grunnet feil vinkel på kjennemerket bak på sykkelen, unnlot han å stanse for kontroll. Han foretok en rekke forbikjøringer både på høyre og venstre side av andre biler, over doble sperrelinjer og skapte en rekke trafikkfarlige situasjoner.

På et tidspunkt målte politiet farten hans til 119 kilometer i timen. På det aktuelle stedet var fartsgrensen 40 kilometer i timen.

«Det var tett trafikk på veiene han benyttet, og han kjørte til slutt inn på en tursti hvor han også passerte turgåere. Han utsatte slik både seg selv og en rekke andre trafikanter for stor fare», heter det i tiltalen.

Kjøreturen fant også sted uten at 18-åringen hadde gyldig førerkort.

Retten kom til riktigheten av tilståelsen ble styrket av de øvrige opplysningen i saken og viste til politiets anmeldelse og video av kjøring. Med det som bakgrunn kom retten til at han har forholdt seg som beskrevet i siktelsen.

Retten kom til at det var snakk om hasardiøs kjøring som lett kunne ført til alvorlige ulykker.

Samtidig kom retten til at han skulle få noe rabatt for å ha kommet med en uforbeholden tilståelse.

Dermed ble straffen ubetinget fengsel i 30 dager. I tillegg ble han fradømt retten til å føre førerkortpliktig motorvogn i fire år.

