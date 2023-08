Skal ha vært voldelig mot samboeren

24. oktober i år må en 39 år gammel mann møte i Stavanger tinghus. Tiltalen lyder blant annet på at han 10. juni 2021, omkring klokken 23.00, tok tak i overkroppen til sin daværende samboer og holdt henne nede i sengen hun lå i. 30. mai i år, omkring klokken 21.00, skal han ha sparket i døren til sin tidligere samboer samtidig som han skal ha kalt henne for stygge ting. Han skal også ha kastet flere steiner mot kvinnens bil slik at det oppsto skader på frontruten og en av siderutene.

22. juni fjor, omkring klokken 01.15, skal han ha kommet med trusler mot en politibetjent som befant seg på stedet.

28. juni i fjor skal han også ha oppsøkt et utested i Stavanger til tross for at han var gitt et forbud av politiet mot å oppsøke dette.

